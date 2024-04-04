Зеленский о терроре РФ: Неприемлемо, что столько стран все еще думают, как противодействовать
Президент Владимир Зеленский заявил, что для защиты украинских городов от продолжающегося воздушного террора России Силам обороны нужны несколько эффективных систем ПВО от стран-партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.
Украинский президент высказался о регулярных ударах российских захватчиков по Харькову и другим населенным пунктам в разных регионах страны.
"Говорил сегодня с военными о том, как дать больше защиты Харькову - именно с точки зрения ПВО. Такая же задача у всех наших дипломатов. Усиление ПВО для Харькова, всей Харьковской области, Сумской области, южных регионов - это абсолютно неотложная потребность", - отмечает Зеленский.
Он выразил благодарность каждой стране и лидеру, которые сейчас "в коммуникации с нами ищут возможности помощи".
"Это совершенно неприемлемо, что столько стран мира по-прежнему думают, как противодействовать террору, хотя не хватает лишь нескольких политических решений - нескольких систем ПВО, которые могли бы принципиально изменить ситуацию", - заявил Зеленский.
Он добавил, что соответствующая работа с партнерами будет продолжена.
Российский удар по Харькову 4 апреля
Напомним, этой ночью захватчики РФ атаковали Харьков дронами "Шахед". Несколько БПЛА повредили частные и многоквартирные дома. Во время повторного удара погибли трое спасателей, занимавшихся ликвидацией последствий предыдущего "прилета". Сейчас известно о 12 раненых и 4 погибших из-за атаки РФ на Харьков.
Как отметили в Воздушных силах ВСУ, ночью 4 апреля противник атаковал Харьков и область ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области (РФ). Всего были зафиксированы пуски 20 "шахедов". ПВО сбило 11 из них. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной удар оккупантов по Харькову и заявил, что укрепление возможностей противовоздушной обороны Украины поможет сохранить жизнь, и подчеркнул, что "российские террористы будут отвечать" за такие атаки.
ПВО Patriot для Украины
Также сообщалось, что в конце февраля президент Владимир Зеленский заявил о том, что передача Украине десяти зенитных ракетных комплексов Patriot кардинально повлияла на ситуацию в войне с Россией.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украине нужны зенитные Patriot и другие системы противовоздушной обороны, предназначенные для защиты жизни.
Позже, 27 марта, реагируя на обстрел Харькова, Зеленский задал вопрос - почему "Петриоты", которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо областного центра.
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