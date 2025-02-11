Темпы продвижения россиян на Покровском направлении снизились: эксперт назвал причины

Темпы продвижения российских оккупантов на Покровском направлении снизились. Одной из причин является эффективная оборонительная деятельность украинских войск на этом участке фронта.

"В последнее время темп продвижения российской армии (на Покровском направлении - ред.) несколько снизился, но первая причина всех этих процессов связана с эффективной оборонительной деятельностью украинских Сил обороны на этом участке фронта", - сказал Селезнев.

По его словам, враг несет настолько непоправимые потери, что не способен с прежними темпами продвигаться вперед. В последнее время темп продвижения российских войск составляет буквально несколько сотен метров в сутки, что значительно меньше, чем это было буквально несколько недель назад.

"Ну и ключевое. Сейчас враг вынужден задействовать свои оперативные резервы. Те самые, которые он планировал задействовать во время непосредственно боев на территории Мирнограда и Покровска. Но вынужден ранее эти ресурсы задействовать, для того, чтобы хотя бы иметь какую-то надежду на дальнейшую работу вокруг этих двух населенных пунктов", - отметил эксперт.

Однако, по его мнению, планы россиян "постепенно превратятся в большой пшик".

"У врага физически уже не хватает ресурсов, чтобы продвигаться вперед. Украинская армия в рамках стратегической обороны время от времени проводит определенные контрнаступательные действия, которые создают серьезные угрозы передовым штурмовым отрядам российской армии. А значит говорить о том, что Покровск, или Мирноград "обречен" я бы не рискнул", - добавил Селезнев.