Темпы продвижения россиян на Покровском направлении снизились: эксперт назвал причины
Темпы продвижения российских оккупантов на Покровском направлении снизились. Одной из причин является эффективная оборонительная деятельность украинских войск на этом участке фронта.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
"В последнее время темп продвижения российской армии (на Покровском направлении - ред.) несколько снизился, но первая причина всех этих процессов связана с эффективной оборонительной деятельностью украинских Сил обороны на этом участке фронта", - сказал Селезнев.
По его словам, враг несет настолько непоправимые потери, что не способен с прежними темпами продвигаться вперед. В последнее время темп продвижения российских войск составляет буквально несколько сотен метров в сутки, что значительно меньше, чем это было буквально несколько недель назад.
"Ну и ключевое. Сейчас враг вынужден задействовать свои оперативные резервы. Те самые, которые он планировал задействовать во время непосредственно боев на территории Мирнограда и Покровска. Но вынужден ранее эти ресурсы задействовать, для того, чтобы хотя бы иметь какую-то надежду на дальнейшую работу вокруг этих двух населенных пунктов", - отметил эксперт.
Однако, по его мнению, планы россиян "постепенно превратятся в большой пшик".
"У врага физически уже не хватает ресурсов, чтобы продвигаться вперед. Украинская армия в рамках стратегической обороны время от времени проводит определенные контрнаступательные действия, которые создают серьезные угрозы передовым штурмовым отрядам российской армии. А значит говорить о том, что Покровск, или Мирноград "обречен" я бы не рискнул", - добавил Селезнев.
Бои за Покровск
Напомним, последние месяцы оккупанты пытаются прорвать оборону на Покровском направлении. Этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.
Недавно представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал о том, что российские оккупанты изменили свою тактику наступления на Покровск. Теперь вместо того, чтобы атаковать город в лоб, они пытаются окружить его.
При этом Трегубов уточнял, что на Покровском направлении происходит около половины всех боевых столкновений.
Как недавно сообщили в Нацгвардии, российские оккупанты продвинулись к южному флангу Покровска. Там враг осуществляет атаки на позиции Сил обороны.
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