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Зеленський повідомив про хороший результат на фронті

Четвер 13 лютого 2025 19:45
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Зеленський повідомив про хороший результат на фронті Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські війська мають хороший результат на фронті. Однак на якому саме напрям наразі не повідомляють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Були сьогодні доповіді військових наших - дуже важливі доповіді. Є хороший результат на фронті - неправильно називати географію, не буду робити це політичним", - сказав Зеленський.

Водночас президент подякував українським бійція із 425-го окремого штурмового полку.

"Ваша сила дійсно має значення. Молодці!", - додав глава держави.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, станом на 16:00 13 лютого росіяни 72 рази атакували позиції Сил оборони. Найбільш активно ворог діє на Покровському, Торецькому та Новопавлівському напрямках.

Зазначимо, що останні місяці окупанти намагаються прорвати оборону на Покровському напрямку. Ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.

Нещодавно речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів про те, що російські окупанти змінили свою тактику наступу на Покровськ. Тепер замість того, щоб атакувати місто в лоб, вони намагаються оточити його.

При цьому Трегубов уточнював, що на Покровському напрямку відбувається близько половини всіх бойових зіткнень.

Як нещодавно повідомили у Нацгвардії, російські окупанти просунулися до південного флангу Покровська. Там ворог здійснює атаки на позиції Сил оборони.

Однак останнім часом темпи просування російських окупантів на Покровському напрямку знизилися. Однією з причин є ефективна оборонна діяльність українських військ на цій ділянці фронту.

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