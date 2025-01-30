Россияне продвинулись к южному флангу Покровска, - Нацгвардия

Российские оккупанты продвинулись к южному флангу Покровска Донецкой области. Там враг совершает атаки на позиции Сил обороны.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона.

"Враг продолжает вести наступательные действия и в отношении населенных пунктов в районе Покровска, так и по южному флангу самого Покровска", - сказал Музычук.

По его словам, для атак россияне сосредотачивают пехотные группы и используют погодные условия.

Спикер пояснил, что туман мешает работе украинской аэроразведки, поэтому враг плотно использует пехоту группами от двух до десяти человек.

Также Музычук добавил, что по сравнению с осенью 2024 года, частота применения дронов на фронте с обеих сторон выросла более чем в 2,5 раза.