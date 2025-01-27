Россияне изменили тактику под Покровском: вместо лобовых атак пытаются окружать город

Российские войска изменили тактику боев возле Покровска. Они пытаются окружить город, а не атаковать в лоб.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, интенсивность атак на Покровском направлении не уменьшилась, а совсем наоборот. Сейчас на Покровское направление приходится чуть ли не половина боестолкновений вообще на фронте.

Под самым Покровском ситуация следующая - там большое количество малых боестолкновений. Потому что россияне пытаются малыми группами заходить и окружать город с западной стороны. Стоит заметить, что российские штурмы возле города не такие большие, но их значительное количество.

"Россияне не идут на него в лоб. И когда я упоминал, что Покровск частично является свидетельством того, что у россиян может уменьшаться ресурс - это именно потому, что на все города до этого они шли просто в лоб", - рассказал Трегубов.

Он считает, что это впервые россияне начали воевать "по науке".

"Они впервые начали воевать не просто лобовыми волнами, а с попыткой охвата, с попытками обойти большой город и заставить украинские силы из него выйти. Вот именно это мы видим под Покровском", - сказал спикер.

Бои за Покровск

Стоит напомнить, что с конца лета прошлого года россияне пытаются прорвать оборону на Покровском направлении. Ранее Трегубов рассказывал, что враг хочет взять город "в клещи", но ему это не удается.

Американский Институт изучения войны отмечал, что россияне создают ударную группировку к югу от Покровска. Это может свидетельствовать о планах РФ изменить тактические приоритеты.