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Зеленський побудує виборчу кампанію на "бунті проти еліт"

Новини » Вибори 2019    14.01.2019 - 12:14
Зеленський побудує виборчу кампанію на "бунті проти еліт"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський буде використовувати протистояння "еліт" і "народу"

Виборча кампанія шоумена Володимира Зеленського буде будуватися на протиставленні "еліт" і "народу". Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Не до сміху: як Володимир Зеленський будуватиме президентську кампанію".

Зокрема, в команді Зеленського РБК-Україна пояснили, що його кампанія буде побудована на протиставленні "еліт" і "народу".

"Бунт проти еліт - це світова тенденція, згадаємо успішні кампанії Трампа, Макрона, Шареца в Словенії. Аналогічний підхід будемо застосовувати і тут", - зазначив співрозмовник видання.

Відзначимо, в передноворічному турі по країні Зеленський до початку концертної програми спілкувався з глядачами на серйозні суспільно-політичні теми. У лютому "Квартал" вирушить у черговий тур по Україні, де Зеленський продовжить таку практику, але вже в якості кандидата в президенти.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна заявили, що президентська кампанія Зеленського на даному етапі фінансується за кошти "Студії Квартал 95".

Зазначимо, раніше також стало відомо, що у Зеленського не буде класичного виборчого штабу.

 

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