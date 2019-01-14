Зеленский построит избирательную кампанию на "бунте против элит"

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский будет использовать противостояние "элит" и "народа"

Избирательная кампания шоумена Владимира Зеленского будет строиться на противопоставлении "элит" и "народа". Об этом говорится в материале РБК-Украина "Не до смеха: как Владимир Зеленский будет строить президентскую кампанию".

В частности, в команде Зеленского РБК-Украина пояснили, что его кампания будет строиться на противопоставлении "элит" и "народа".

"Бунт против элит - это всемирная тенденция, вспомним успешные кампании Трампа, Макрона, Шареца в Словении. Аналогичный подход будем применять и здесь", - отметил собеседник издания.

Отметим, в предновогоднем туре по стране Зеленский до начала концертной программы общался со зрителями на серьезные общественно-политические темы. В феврале "Квартал" отправится в очередной тур по Украине, где Зеленский продолжит такую практику, но уже в качестве кандидата в президенты.

Напомним, ранее источники РБК-Украина заявили, что президентская кампания Зеленского на данном этапе финансируется за средства "Студии Квартал 95".

Отметим, ранее также стало известно, что у Зеленского не будет классического избирательного штаба.