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Зеленский построит избирательную кампанию на "бунте против элит"

Новости » Выборы 2019    14.01.2019 - 12:14
Зеленский построит избирательную кампанию на "бунте против элит"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский будет использовать противостояние "элит" и "народа"

Избирательная кампания шоумена Владимира Зеленского будет строиться на противопоставлении "элит" и "народа". Об этом говорится в материале РБК-Украина "Не до смеха: как Владимир Зеленский будет строить президентскую кампанию".

В частности, в команде Зеленского РБК-Украина пояснили, что его кампания будет строиться на противопоставлении "элит" и "народа".

"Бунт против элит - это всемирная тенденция, вспомним успешные кампании Трампа, Макрона, Шареца в Словении. Аналогичный подход будем применять и здесь", - отметил собеседник издания.

Отметим, в предновогоднем туре по стране Зеленский до начала концертной программы общался со зрителями на серьезные общественно-политические темы. В феврале "Квартал" отправится в очередной тур по Украине, где Зеленский продолжит такую практику, но уже в качестве кандидата в президенты.

Напомним, ранее источники РБК-Украина заявили, что президентская кампания Зеленского на данном этапе финансируется за средства "Студии Квартал 95".

Отметим, ранее также стало известно, что у Зеленского не будет классического избирательного штаба.

 

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