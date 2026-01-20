Зеленский поставил ультиматум правительству: предложить меры для защиты людей и бизнеса

Правительство несет персональную ответственность за стабилизацию энергетической ситуации в Украине и должно уже в ближайшее время представить четкий план действий.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения.

Координация с бизнесом и поддержка населения

Глава государства подчеркнул необходимость максимальной координации с бизнесом по перераспределению генерации и имеющегося потребления электроэнергии, чтобы граждане почувствовали реальную стабилизацию ситуации.

Отдельно президент отметил, что правительство должно разработать дополнительные программы поддержки для людей и дать ответы на все вопросы, которые были поставлены чиновникам.

"Персональная ответственность правительства за это. Завтра я ожидаю конкретный, четкий перечень действий и решений", - подчеркнул Зеленский.

Работа 24/7 и ежедневные отчеты регионов

Президент подчеркнул, что энергетика требует ежечасной работы. По его словам, доклады о проделанной работе должны предоставлять все уровни власти - от "Укрэнерго" и правительства до областных и местных администраций.

Зеленский сообщил, что ежедневно получает отчеты о ситуации в общинах, в частности в Киевской области, на Днепровщине, Харьковщине, Черниговщине, Сумщине и в Ровно.