Зеленський поставив ультиматум уряду: представити чіткі дії для захисту людей і бізнесу
Уряд несе персональну відповідальність за стабілізацію енергетичної ситуації в Україні та має вже найближчим часом представити чіткий план дій.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення.
Координація з бізнесом і підтримка населення
Глава держави наголосив на необхідності максимальної координації з бізнесом щодо перерозподілу генерації та наявного споживання електроенергії, аби громадяни відчули реальну стабілізацію ситуації.
Окремо президент зазначив, що уряд має напрацювати додаткові програми підтримки для людей та дати відповіді на всі питання, які були поставлені урядовцям.
"Персональна відповідальність уряду за це. Завтра я очікую конкретний, чіткий перелік дій та рішень", - підкреслив Зеленський.
Робота 24/7 та щоденні звіти регіонів
Президент наголосив, що енергетика потребує щогодинної роботи. За його словами, доповіді про виконану роботу мають надавати всі рівні влади - від "Укренерго" та уряду до обласних і місцевих адміністрацій.
Зеленський повідомив, що щодня отримує звіти щодо ситуації в громадах, зокрема у Київській області, на Дніпровщині, Харківщині, Чернігівщині, Сумщині та в Рівному.
Енергетична підтримка України
Напередодні, 19 січня, глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Україна вже отримала енергетичну допомогу від 17 держав.
Зокрема, партнери передали генератори, мобільні котельні, промислові бойлери та системи безперебійного живлення для забезпечення роботи об’єктів критичної й соціальної інфраструктури. Частина країн зосередилася на фінансовій підтримці українського енергетичного сектору.
Водночас в Україні залишається вкрай складна ситуація з електропостачанням після серії російських атак. Окупанти пошкодили як генеруючі потужності, так і об’єкти розподілу електроенергії. Найбільші труднощі фіксують у Києві та ще кількох регіонах.
Надзвичайна ситуація в енергетиці
Про запровадження надзвичайної ситуації в енергетичній сфері стало відомо 13 січня - відповідне рішення ухвалили через проблеми з електропостачанням і сильні морози.
Паралельно проводять аудит Пунктів незламності та оновлюють порядок їхньої роботи, щоб забезпечити людям постійний доступ до тепла, електроенергії й необхідної допомоги в умовах морозів та відновлення енергосистеми.