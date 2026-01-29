ua en ru
Есть ответ Путина: Мелания Трамп ожидает успех в возвращении украинских детей

Четверг 29 января 2026 20:29
UA EN RU
Есть ответ Путина: Мелания Трамп ожидает успех в возвращении украинских детей Фото: первая леди США Мелания Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Первая леди США Мелания Трамп рассказала, какой ответ получила от российского диктатора Владимира Путина относительно ее просьбы о возвращении украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью журналистам.

По словам Мелании Трамп, Путин отреагировал на ее письмо, в котором говорилось о воссоединении украинских и российских детей с родителями. Кроме того, она сообщила, что ее представитель сейчас поддерживает постоянную связь с российской стороной по этому вопросу.

"Да, он ответил. Я получила от него письмо. Мой представитель на связи с российской стороной, и мы продолжаем работать над воссоединением детей", - отметила первая леди США.

Мелания Трамп также подчеркнула, что для нее данная тема имеет особое значение. По словам первой леди, самое ценное в этой работе - видеть счастье детей и их родителей после воссоединения.

"Каждый хочет быть вместе со своим ребенком. Надеюсь, скоро снова сможем говорить о большом успехе", - добавила она напоследок.

Депортация украинских детей в Россию

Вывоз детей из Украины после начала полномасштабной войны России стал одной из причин, по которой Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Известно, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года оккупанты принудительно вывезли из Украины более 19,5 тысяч детей. Вернуть на родину удалось лишь чуть больше тысячи человек, а остальные до сих пор находятся под контролем российской стороны или в условиях депортации.

Письмо Мелании Трамп Путину и его последствия

Напомним, в июле первая леди США Мелания Трамп обратилась с письмом к Владимиру Путину. В нем она призвала защитить украинских детей, которые были депортированы в Россию.

Таким образом, она открыла канал коммуникации с главой Кремля для возвращения детей в Украину.

Напомним, в декабре семерых украинских детей вернули на родину из России. Это произошло при содействии первой леди США Мелании Трамп.

