Зеленский пообещал удивить Россию украинскими дронами и РЭБ

Украина удивит Россию отечественными технологиями в производстве оружия. Речь идет о дронах и системах РЭБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы начали развивать производство дронов. Мы в позитиве для нас и негативе для РФ удивим их в этом году дронными системами и системами РЭБ. Это наши отечественные технологии", - сказал Зеленский.

Он добавил, что "это параллельный путь, пока мы ждем помощи от партнеров".

Дроны и РЭБ украинского производства

Напомним, что на вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

Также Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", его уже тестируют на фронте.

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. По его словам, у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.

Что такое РЭБ и как это влияет на ход войны Украины с РФ, - читайте в материале РБК-Украина.