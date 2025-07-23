Зеленский пообещал новый закон с нормами о независимости НАБУ и САП

По его словам, в ближайшее время в Верховную Раду будет внесен президентский законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных институтов и исключить любое российское влияние на правоохранительные органы.

"Было много совещаний с чиновниками, с представителями правоохранительных органов. Очень подробно говорили. СБУ, НАБУ, САП, МВД, НАПК, ГБР, Генеральный прокурор Украины - мне важно было, чтобы каждый дал свои аргументы", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что участники обсуждений услышали друг друга и озвучили то, "что давно накапливалось". По его словам, стороны договорились о командной работе и мерах, которые могут "реально дать ощущение неотвратимости наказания, а следовательно, справедливости в Украине".

Кроме того, Зеленский заявил, что руководители правоохранительных и антикоррупционных институтов вместе предложат план действий - "план конкретных шагов, которые могут укрепить силу права в Украине". Он также заверил, что все участники обсуждений услышали запросы общества, которые озвучиваются в социальных сетях, на улицах и в личных разговорах.

"Я предложу Верховной Раде Украины законопроект, который будет ответом, который обеспечит силу системе правопорядка", - заявил глава государства.

Он также подчеркнул: "Не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка".

Президент подчеркнул, что все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут сохранены. Он также ожидает предложений по конкретным нормам от руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, в частности от генерального прокурора. Законопроект должен быть реализован в рамках общей стратегии трансформации государства.