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Зеленский собрал руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов после протестов

Среда 23 июля 2025 12:38
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Зеленский собрал руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов после протестов Фото: президент Владимир Зеленский собрал руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главами правоохранительных и антикоррупционных органов на фоне протестов из-за закона №12414. Анонсировал "совместный план".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

Как отметил президент, во время совещания были собраны:

  • председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк;
  • глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос;
  • глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко;
  • глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Виктор Павлущик;
  • глава Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев;
  • глава Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко;
  • генеральный прокурор Руслан Кравченко.

"Очень нужна встреча, откровенный и полезный разговор, который действительно помогает. У нас всех общий враг - российские оккупанты, и защита Украинского государства предполагает достаточную силу правоохранительной и антикоррупционной систем, а значит - реальное ощущение справедливости", - добавил он.

По его словам, уголовные производства не должны длиться годами без законных приговоров, а те кто работает против Украины - не должны чувствовать себя комфортно.

"Все мы слышим, что говорит общество. Видим, чего ожидают люди от государственных институтов для обеспечения справедливости и эффективности каждого института. Обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждой институции, решить имеющиеся противоречия, снять угрозы", - отметил Зеленский.

Он добавил, что еще одна встреча по плану общих действий состоится уже на следующей неделе. В частности, в течение двух недель должен быть подготовлен совместный план, который нужен для укрепления Украины и защиты интересов украинского общества.

Законопроект о НАБУ и САП

23 июля парламент поддержал законопроект №12414, который предусматривает урезание полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В частности в соответствии с документом:

  • генпрокурор получит полномочия закрывать производства на основании ходатайства стороны защиты;
  • генпрокурор сможет лично подписывать сообщения о подозрении высокопоставленным чиновникам;
  • руководитель САП теряет право входить в состав группы прокуроров - это будет решать только генпрокурор.

На фоне поддержки законопроекта в Киеве, а также ряде других городов вспыхнули акции протеста. Впрочем, вечером, 23 июля, Зеленский все же подписал закон.

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