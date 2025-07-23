Зеленский собрал руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов после протестов

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главами правоохранительных и антикоррупционных органов на фоне протестов из-за закона №12414. Анонсировал "совместный план".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

Как отметил президент, во время совещания были собраны:

председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк;

глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос;

глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко;

глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Виктор Павлущик;

глава Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев;

глава Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко;

генеральный прокурор Руслан Кравченко.

"Очень нужна встреча, откровенный и полезный разговор, который действительно помогает. У нас всех общий враг - российские оккупанты, и защита Украинского государства предполагает достаточную силу правоохранительной и антикоррупционной систем, а значит - реальное ощущение справедливости", - добавил он.

По его словам, уголовные производства не должны длиться годами без законных приговоров, а те кто работает против Украины - не должны чувствовать себя комфортно.

"Все мы слышим, что говорит общество. Видим, чего ожидают люди от государственных институтов для обеспечения справедливости и эффективности каждого института. Обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждой институции, решить имеющиеся противоречия, снять угрозы", - отметил Зеленский.

Он добавил, что еще одна встреча по плану общих действий состоится уже на следующей неделе. В частности, в течение двух недель должен быть подготовлен совместный план, который нужен для укрепления Украины и защиты интересов украинского общества.