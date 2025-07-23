Зеленський пообіцяв новий закон з нормами про незалежність НАБУ і САП

За його словами, найближчим часом до Верховної Ради буде внесено президентський законопроект, який має посилити незалежність антикорупційних інституцій та виключити будь-який російський вплив на правоохоронні органи.

"Було багато нарад з урядовцями, з представниками правоохоронних органів. Дуже детально говорили. СБУ, НАБУ, САП, МВС, НАЗК, ДБР, Генеральний прокурор України – мені важливо було, щоб кожен дав свої аргументи", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що учасники обговорень почули одне одного та озвучили те, "що давно накопичувалось". За його словами, сторони домовилися про командну роботу та заходи, які можуть "реально дати відчуття невідворотності покарання, а отже, справедливості в Україні".

Крім того, Зеленський заявив, що керівники правоохоронних та антикорупційних інституцій разом запропонують план дій - "план конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні". Він також запевнив, що всі учасники обговорень почули запити суспільства, які озвучуються в соціальних мережах, на вулицях та в особистих розмовах.

"Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку", - заявив глава держави.

Він також підкреслив: "Не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку".

Президент наголосив, що всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть збережені. Він також очікує пропозицій щодо конкретних норм від керівників правоохоронних та антикорупційних органів, зокрема від генерального прокурора. Законопроект має бути реалізований у рамках загальної стратегії трансформації держави.