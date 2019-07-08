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НСЖУ закликає NewsOne переглянути проведення телемосту з Росією

Новини » Політика    08.07.2019 - 11:27
НСЖУ закликає NewsOne переглянути проведення телемосту з Росією
Фото: Сергій Томіленко (Уніан)

У НСЖУ закликають NewsOne дотримуватися чинного законодавства та норм медіарегулювання

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) засуджує можливе проведення телемосту українським телеканалом та державним російським телеканалом. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко в Facebook.

Томіленко закликає NewsOne дотримуватися чинного законодавства та норм медіарегулювання, які забороняють трансляцію в українському ефірі російських телеканалів. НСЖУ закликає телеканал якомога скоріше переглянути своє рішення щодо проведення телемосту з каналом "Росія24".

"Наша позиція однозначна - "російські ЗМІ несуть пряму відповідальність за розпалювання ворожнечі та поширення інформаційної пропаганди, спрямованої на дестабілізацію ситуації в Україні" (цитата із заяви Правління НСЖУ, квітень 2018). 
Ми готові захищати широкі права українських журналістів та українських ЗМІ, водночас обурливою є пряма співпраця із російським пропагандистським телеканалом", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, секретар РНБО Олександр Данилюк заявляв, що Україні пропонують "з’єднати" внутрішньокремлівську пропаганду з її філіалом у Києві і видають це за "прорив" у стосунках між "братніми" народами. У РНБО наразі працюють над рішеннями.

У свою чергу, телеканал NewsOne, який збирається провести телеміст з Російською Федерацією, пояснив таке рішення "важливістю діалогу між народами України і Росії".

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