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СБУ просить Зеленського зібрати РНБО через телеміст з Росією

Новини » Політика    08.07.2019 - 11:58
СБУ просить Зеленського зібрати РНБО через телеміст з Росією
Фото: Іван Баканов (УНІАН)

На засіданні РНБО пропонується ввести відповідні санкції

Тимчасово виконуючий обов'язки голови СБУ Іван Баканов ініціює перед президентом України, головою Ради національної безпеки і оборони невідкладне скликання позачергового засідання РНБО через проведення телемосту з РФ. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За його словами, СБУ направила до керівників медіахолдингу "Новини" (телеканали "112 Україна", "NewsOne" та "ZIK") повідомлення про відповідальність за проведення  спільних заходів з телеканалом "Росія" та іншими мовниками держави-агресора, які знаходяться під санкціями РНБО.

"Вважаю абсолютно неприйнятним організацію телеканалом NewsOne "телемосту" з головним пропагандистським каналом країни-агресора, який перебуває під санкціями", - наголосив Баканов.

РНБО пропонується ввести санкції щодо юридичних осіб, які здійснюють мовлення під логотипами "112 Україна" і NewsOne та ввести їх в дію відповідним указом президента. Також Баканов звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, щоб вона попередила телеканали про можливість введення штрафних санкцій проти них.

Нагадаємо, голова Верховної ради Андрій Парубій сьогодні заявив, що проведення телемосту з Росією є відвертою провокацією проросійських сил. Він закликав Службу безпеки України негайно відреагувати на грубе порушення законів України.

У свою чергу, Національна спілка журналістів України закликає NewsOne переглянути проведення телемосту з Росією. 

За словами секретара РНБО Олександра Данилюка, Україні пропонують "з’єднати" внутрішньокремлівську пропаганду з її філіалом у Києві і видають це за "прорив" у стосунках між "братніми" народами. У РНБО наразі працюють над рішеннями. 

Нагадаємо, телеканал NewsOne, який збирається провести телеміст з Російською Федерацією, пояснив таке рішення "важливістю діалогу між народами України і Росії".

Парубій просить СБУ і Нацраду втрутитися у ситуацію із телемостом НСЖУ закликає NewsOne переглянути проведення телемосту з Росією
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