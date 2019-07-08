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Телеканал NewsOne прокоментував телеміст з Росією

Новини » Суспільство    08.07.2019 - 01:45
Телеканал NewsOne прокоментував телеміст з Росією
Фото: newsone (newsone.ua)

Канал пояснив, що телеміст буде не з політиками, а зі "звичайними людьми"

Телеканал NewsOne, який збирається провести телеміст з Російською Федерацією, пояснив таке рішення "важливістю діалогу між народами України і Росії". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті телеканалу.

Зокрема, канал заявляє, що "сьогодні в Україні близько 70% людей чекають прямих політичних переговорів з Росією".

"Треба поговорити" - це телеміст між звичайними людьми України і Росії: без політики, без політиків. Кожен зі свого боку повинен зробити крок до припинення війни", - зазначено в заяві.

Також на сайті говориться, що в адресу каналу приходять повідомлення проти проведення телемосту. У числі таких звернень телеканал виявив також "прямі погрози і залякування".

Відзначимо, що в Нацраду з питань телерадіомовлення, а також у службу безпеки України і Рада національної безпеки і оборони України вже подані скарги з приводу телемосту.

Телеміст планується провести 12 липня в 18:00. З боку РФ з'єднання збирається забезпечити телеканал "Росія 24".

Нагадаємо, в березні цього року Латвійський канал LTV звільнив співробітника, який забезпечив телеміст між студією LTV і російським каналом Russia Today. Був звільнений співробітник телеканалу Харийс Лавкінайтіс, який відповідав за процес. Однак пряму трансляцію забезпечили ще вісім співробітників LTV.

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