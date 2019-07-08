Зеленський назвав телеміст дешевим піаром перед виборами

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський вважає, що це чергова спроба Російської Федерації поділити українців на "два табори"

Президент Володимир Зеленський назвав телеміст з Росією дешевим піаром перед виборами. Про це він заявив у відеозверненні у Facebook.

Президент закликає українців не панікувати. Зеленський вважає, що це чергова спроба Російської Федерації поділити українців на "два табори".

"Анонсований телеміст - це просто дешевий, але небезпечний піархід, мета якого знову поділити українців на два табори. Одному табору політики розкажуть: "канешно, давай поговорим, надо забывать обиды, мы же братские народы, подумаешь, тысячи погибших наших ребят". Другий табір - політики закличуть обуритись і, прикриваючись патріотизмом, підуть заробляти бали на вибори", - заявив він.

Нагадаємо, вчора ввечері стало відомо, що український телеканал NewsOne і російський державний телеканал вирішили організувати телеміст. У зв'язку з цим, голова Верховної ради Андрій Парубій сьогодні заявив, що проведення телемосту з Росією є відвертою провокацією проросійських сил.

Також, в свою чергу, Служба безпеки України попросила Зеленського зібрати РНБО через телеміст з Росією і направила до керівників медіахолдингу "Новини" (телеканали "112 Україна", "NewsOne" та "ZIK") повідомлення про відповідальність за проведення спільних заходів з телеканалом "Росія" та іншими мовниками держави-агресора.

РБК-Україна писало, що Національна спілка журналістів України закликає NewsOne переглянути проведення телемосту з Росією.