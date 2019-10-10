Зеленський пообіцяв, що фінансування ОП не буде збільшено в бюджеті-2020

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У проекті бюджету на 2020 рік передбачено збільшення фінансування Офісу президента на 40 млн гривень

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що фінансування Офісу президента (ОП) не буде збільшено бюджет України на 2020 рік. Про це він повідомив на прес-марафоні, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на питання, чи може він пообіцяти, що фінансування Офісу президента не буде збільшено у 2020 році, Зеленський відповів ствердно.

Зазначимо, у проекті бюджету на 2020 рік передбачено збільшення фінансування ОП на 40 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що воєнний стан в Україні не вирішить ситуацію на Донбасі. За його словами, якщо говорити про людей і території, то перший пріоритет - це люди, другий - території.

Також РБК-Україна повідомляло, що Зеленський розуміє причини звільнення секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Данилюка, але не захотів назвати їх. При цьому він зазначив, що в його команді є непорозуміння.

Крім цього, Зеленський заявив, що може розпустити партію "Слуга народу" через рік, якщо вони почнуть їсти один одного", але при цьому підкреслив, що не хоче ламати партію.

Також глава держави назвав умову звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Зараз глава МВС знаходиться в посаді на випробувальному терміні.