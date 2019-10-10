ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский пообещал, что финансирование ОП не будет увеличено в бюджете-2020

Новости » Политика    10.10.2019 - 14:15
Зеленский пообещал, что финансирование ОП не будет увеличено в бюджете-2020
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В проекте бюджета на 2020 год предусмотрено увеличение финансирования Офиса президента на 40 млн гривен

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что финансирование Офиса президента (ОП) не будет увеличено в бюджете Украины на 2020 год. Об этом он сообщил на пресс-марафоне, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, может ли он пообещать, что финансирование Офиса президента не будет увеличено в 2020 году, Зеленский ответил утвердительно.

Отметим, в проекте бюджета на 2020 год предусмотрено увеличение финансирования ОП на 40 миллионов гривен.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что военное положение в Украине не решит ситуацию на Донбассе. По его словам, если говорить про людей и территории, то первый приоритет - это люди, второй - территории.

Также РБК-Украина сообщало, что Зеленский понимает причины увольнения секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка, но не захотел назвать их. При этом он отметил, что в его команде есть недопонимания.

Кроме этого, Зеленский заявил, что может распустить партию "Слуга народа" через год, если они "начнут есть друг друга", но при этом подчеркнул, что не хочет ломать партию.

Также глава государства назвал условие увольнения министра внутренних дел Арсена Авакова. Сейчас глава МВД находится в должности на испытательном сроке.

В РФ назвали нереалистичным намерение Зеленского обсуждать Крым в нормандском формате Зеленский пригрозил партии "Слуга народа" роспуском
Новости Украины Владимир ЗеленскийБюджет 2020
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь