Зеленский пообещал, что финансирование ОП не будет увеличено в бюджете-2020

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В проекте бюджета на 2020 год предусмотрено увеличение финансирования Офиса президента на 40 млн гривен

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что финансирование Офиса президента (ОП) не будет увеличено в бюджете Украины на 2020 год. Об этом он сообщил на пресс-марафоне, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, может ли он пообещать, что финансирование Офиса президента не будет увеличено в 2020 году, Зеленский ответил утвердительно.

Отметим, в проекте бюджета на 2020 год предусмотрено увеличение финансирования ОП на 40 миллионов гривен.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что военное положение в Украине не решит ситуацию на Донбассе. По его словам, если говорить про людей и территории, то первый приоритет - это люди, второй - территории.

Также РБК-Украина сообщало, что Зеленский понимает причины увольнения секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка, но не захотел назвать их. При этом он отметил, что в его команде есть недопонимания.

Кроме этого, Зеленский заявил, что может распустить партию "Слуга народа" через год, если они "начнут есть друг друга", но при этом подчеркнул, что не хочет ломать партию.

Также глава государства назвал условие увольнения министра внутренних дел Арсена Авакова. Сейчас глава МВД находится в должности на испытательном сроке.