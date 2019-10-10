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Воєнний стан в Україні не вирішить ситуацію на Донбасі, - Зеленський

Новини » Політика    10.10.2019 - 13:20
Воєнний стан в Україні не вирішить ситуацію на Донбасі, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що якщо говорити про людей і території, то перший пріоритет - це люди

Президент України Володимир Зеленський на прес-марафоні заявив, що проти спроб вирішувати ситуацію на Донбасі військовим шляхом. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зеленський заявив, що якщо говорити про людей і території, то перший пріоритет - це люди, другий - території.

"Ви пам'ятаєте, коли минулий президент намагався ввести воєнний стан? Ви пам'ятаєте, що було з людьми, як вони реагували? Страх. Хаос. Ви що, хочете хаосу?" - запитав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс зміни до положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України. Він вніс зміни у положення про військову службу на випадок введення воєнного стану.

РБК-Україна писало, що п'ятий президент України Петро Порошенко вводив у минулому році військовий стан у зв'язку з атакою Росії на військові кораблі у Керченській протоці. Тоді військовий стан був введений у 10 областях - Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Він тривав місяць.

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