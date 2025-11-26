Неизвестные дроны атаковали Чебоксары: под ударом военный завод

В ночь на 26 ноября неизвестные дроны атаковали Чебоксары Чувашской Республики РФ. Под атакой, вероятно, вновь оказался местный военный завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как пишет SHOT, первый взрыв было слышно примерно в 02:40. Громко было также на окраине Чебоксар и в небе над деревней Лапсары, которая находится примерно в 10 км от города.

Россияне утверждали, что регион атакуют неизвестные дроны, после чего в одном из районов Чебоксар возник пожар и сильное задымление.

Тем временем в соцсетях появились первые кадры дроновой атаки по одному из объектов. В сети утверждают, что под удар попал военный завод "ВНИИР".

Глава Чувашской Республики Олег Николаев уже отреагировал на инцидент и подтвердив атаку. По его словам, пострадавших нет, но проводится эвакуация населения. Что именно попало под удар - он не уточнил.