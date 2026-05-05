В России впервые объявляли ракетную опасность в 2000 км от границы с Украиной

В ночь на 5 мая как минимум в 18 областях России объявили ракетную опасность. Причем один из регионов находится в 2000 км от границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В частности, этой ночью впервые ракетную опасность объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, о чем у себя в соцсетях писал глава региона Руслан Кухарук.

На данный момент опасность уже отменена. Примечательно, что регион расположен за 2000 км от украинской границы.

Telegram ASTRA отмечает, что ракетные предупреждения коснулись также Астраханской, Брянской, Калужской, Курганской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Свердловской, Тульской и Челябинской областей, а также Пензы, Башкортостана, Мордовии, Татарстана, Удмуртии и Пермского края.

Всего вечером и в ночь с 4 на 5 мая ограничения были введены у 18 аэропортах. В частности, в Волгограде, Ижевске, Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Орске, Пензе, Перми, Пскове, Самаре, Саратове, Тамбове, Ульяновске, Уфе, Чебоксарах, Череповце и Ярославле.



К слову, губернатор Ленинградской области Александр Дроздов написал у себя в соцсетях, что силы ПВО якобы сбили 18 неизвестных беспилотников. При этом в промзоне в Киришах произошло возгорание. Деталей нет, но OSINT-паблики полагают, что мог быть атакован НПЗ.

Также добавим, что ночью под атакой была и Москва. Мэр Сергей Собянин отчитывался о сбилии как минимум двух дронов - одного на подлетел к Москве, а второй - видимо, непосредственно в самой столице РФ.

Куда прилетели ракеты

Отметим, что эпицентром ракетной опасности стал город Чебоксары Чувашской области РФ.

Судя по публикациям OSINT-пабликов, под удар ракет попал завод "ВНИИР-Прогресс", после чего начался пожар. Это предприятие изготавливает навигационное оборудование и комплектующие для дронов, а также крылатых и баллистических ракет.

Кроме того, в пабликах были предположения, что ударить по объекту могли украинские ракеты "Фламинго".