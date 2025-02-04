Зеленский показал видео последствий удара россиян по Изюму

Президент Владимир Зеленский показал видео с последствиями российского баллистического удара по центру города Изюм, в Харьковской области.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

По словам Зеленского, сейчас в городе продолжается спасательная операция. Уже известно, что из-за этого удара разрушена часть здания городского совета.

По состоянию на сейчас известно, что есть пострадавшие - 20 человек ранены. К сожалению, пять человек погибли. Мои соболезнования родным и близким.

"С этой жестокостью невозможно примириться. Нужно давить на Россию, применять как можно больше силы - силы оружия, силы санкций, силы дипломатии, - чтобы остановить террор и защитить жизни", - написал Зеленский.

Российский удар по Изюму 4 февраля

Напомним, российская армия днем вторника, 4 февраля, обстреляла город Изюм в Харьковской области. Уже известно о первых жертвах и раненых.

Подробно о том, что известно о последствиях обстрела города - читайте в материале РБК-Украина.

Ночная атака по территории Украины

В ночь на вторник, 4 февраля, армия России запустила по территории Украины ударные дроны. Сигнал воздушной тревоги объявлялся в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областей, а также в части Черкасской области. Во время атаки дронов в Киеве во время атаки дронов раздавались взрывы.