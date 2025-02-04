"Прилет" по горсовету, много раненых и жертвы: все об ударе баллистики по центру Изюма

Российские войска ударили баллистической ракетой по центру Изюма Харьковской области. Под прицелом врага оказались админздания и жилые дома, есть жертвы, много пострадавших.

РБК-Украина в материале ниже собрало все, что известно о последствиях атаки на Изюм.

Враг ударил по центру Изюма

Взрыв в Изюме прогремел около 11:34. Именно в это время Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистики с востока. Позже стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по центру города.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, враг попал в административное здание. Повреждено еще одно админздание рядом, а также многоэтажные жилые дома, в частности пятиэтажка.

"Никакого военного объекта в этом месте нет", - заявил Синегубов.

Как рассказал "Суспільному" городской голова Изюма Валерий Марченко, речь идет о зданиях, где работали люди. Это - налоговая, соцзащита и казначейство.

Что известно о количестве погибших и пострадавших

По последним данным, всего в результате атаки на Изюм погибли 5 человек. Среди них две женщины и двое мужчин. Некоторые тела спасатели достали из-под завалов. Все жертвы - гражданские. Данные лиц устанавливаются.

Пострадали еще 38 человек. 7 - госпитализировали..Среди них - девочка 15 лет, получила осколочное ранение, состояние - среднее. Еще три человека - в операционной, медики оказывают всю необходимую помощь.

Впрочем, информация о количестве жертв постоянно обновляется, а потому числа могут расти.

Зеленский показал видео последствий

По словам президента Украины Владимира Зеленского, идет спасательная операция после ракетного удара россиян по городу. Из-за этого удара разрушена часть здания городского совета.

"С этой жестокостью невозможно примириться. Нужно давить на Россию, применять больше силы - силы оружия, силы санкций, силы дипломатии, - чтобы остановить террор и защитить жизнь", - отметил Зеленский.

Появились фото с места удара

Кадры обнародовали в частности в ГСЧС. Там отметили, что поисково-спасательные работы на месте удара завершены.



Фото: последствия российского обстрела Изюма 4 февраля (t.me/dsns_telegram Фотографиями почти разрушенного здания городского совета показал глава ОВА Олег Синегубов.

Фото: здание горсовета в Изюме после российского удара (t.me/synegubov)

Почему Изюм важен для россиян

Изюм является центром Изюмского района Харьковской области. Город расположен на Слобожанщине, у подножия горы Кременец на извилистом берегу Северского Донца. С 7 марта 2022 года был временно оккупирован российскими войсками во время их полномасштабного вторжения.

Для противника этот город является важным, поскольку он расположен на юго-востоке региона на стратегической автомобильной трассе М-03 (E-40), которая соединяет Харьков со Славянском в соседней Донецкой области.