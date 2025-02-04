ua en ru
Вт, 04 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зеленський показав відео наслідків удару росіян по Ізюму

Вівторок 04 лютого 2025 13:36
UA EN RU
Зеленський показав відео наслідків удару росіян по Ізюму Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський показав відео з наслідками російського балістичного удару по центру міста Ізюм, у Харківській області.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідне відео він опублікував в Telegram.

За словами Зеленського, наразі у місті триває рятувальна операція. Вже відомо, що через цей удар зруйновано частину будівлі міської ради.

Станом на зараз відомо, що є постраждалі - 20 людей поранено. На жаль, п’ятеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким.

"Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили - сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, - щоб зупинити терор і захистити життя", - написав Зеленський.

Російський удар по Ізюму 4 лютого

Нагадаємо, російська армія вдень вівторка, 4 лютого, обстріляла місто Ізюм у Харківській області. Вже відомо про перші жертви та поранених.

Детально про те, що відомом про наслідки обстрілу міста - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Нічна атака по території України

У ніч на вівторок, 4 лютого, армія Росії запустила по території України ударні дрони. Сигнал повітряної тривоги оголошувався у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській і Полтавській областей, а також в частині Черкаської області. Під час атаки дронів у Києві під час атаки дронів лунали вибухи.

Окрім цього російська армія атакувала Черкаську область, там зафіксовано влучання у підприємства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Харків Війна в Україні
NEWS
"Приліт" по міськраді, багато поранених і жертви: все про удар балістики по центру Ізюма
"Приліт" по міськраді, багато поранених і жертви: все про удар балістики по центру Ізюма
DAILY
"Гинуть у перші хвилини штурмів". Як ССО брали в полон бійців КНДР і що розповіли корейці
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Гинуть у перші хвилини штурмів". Як ССО брали в полон бійців КНДР і що розповіли корейці