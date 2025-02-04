В Черкасской области дроны атаковали три предприятия: что известно о последствиях
Российская армия в ночь на вторник, 4 февраля, атаковала дронами Черкасскую область. Там зафиксировано попадание в предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черкасскую ОГА.
По предварительным данным, в небе над областью силы ПВО сбили 12 вражеских "Шахедов".
Несмотря на это в областном центре в результате вражеских атак возникли пожары на территории трех частных предприятий. В одном случае ликвидация еще продолжается.
По предварительным данным, пострадавших нет, но обследование территории все еще продолжается.
Ночная атака по территории Украины
Сегодня ночью россияне традиционно запустили по территории Украины ударные дроны. Сигнал воздушной тревоги объявлялся в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областей, а также в части Черкасской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.