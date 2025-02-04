ua en ru
Вт, 04 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Черкасской области дроны атаковали три предприятия: что известно о последствиях

Вторник 04 февраля 2025 08:42
UA EN RU
В Черкасской области дроны атаковали три предприятия: что известно о последствиях Фото: последствия атаки на Черкасскую область (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на вторник, 4 февраля, атаковала дронами Черкасскую область. Там зафиксировано попадание в предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черкасскую ОГА.

По предварительным данным, в небе над областью силы ПВО сбили 12 вражеских "Шахедов".

Несмотря на это в областном центре в результате вражеских атак возникли пожары на территории трех частных предприятий. В одном случае ликвидация еще продолжается.

По предварительным данным, пострадавших нет, но обследование территории все еще продолжается.

Фото: последствия атаки на Черкасскую область (t.me/cherkaskaODA)

Ночная атака по территории Украины

Сегодня ночью россияне традиционно запустили по территории Украины ударные дроны. Сигнал воздушной тревоги объявлялся в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областей, а также в части Черкасской области.

В Киеве во время атаки дронов раздавались взрывы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкасская область Война в Украине Атака дронов
NEWS
В ряде областей Украины сегодня снова ввели аварийные отключения света
В ряде областей Украины сегодня снова ввели аварийные отключения света
DAILY
Мир через силу. Как Трамп может заставить Путина закончить войну и начать переговоры
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мир через силу. Как Трамп может заставить Путина закончить войну и начать переговоры