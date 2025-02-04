В Черкасской области дроны атаковали три предприятия: что известно о последствиях

Российская армия в ночь на вторник, 4 февраля, атаковала дронами Черкасскую область. Там зафиксировано попадание в предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черкасскую ОГА.

По предварительным данным, в небе над областью силы ПВО сбили 12 вражеских "Шахедов".

Несмотря на это в областном центре в результате вражеских атак возникли пожары на территории трех частных предприятий. В одном случае ликвидация еще продолжается.

По предварительным данным, пострадавших нет, но обследование территории все еще продолжается.

Фото: последствия атаки на Черкасскую область (t.me/cherkaskaODA)

Ночная атака по территории Украины

Сегодня ночью россияне традиционно запустили по территории Украины ударные дроны. Сигнал воздушной тревоги объявлялся в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областей, а также в части Черкасской области.

В Киеве во время атаки дронов раздавались взрывы.