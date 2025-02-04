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РФ ударила по Изюму баллистикой, есть погибшие и десятки раненых

Вторник 04 февраля 2025 12:16
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РФ ударила по Изюму баллистикой, есть погибшие и десятки раненых Иллюстративное фото: РФ ударила по Изюму баллистикой 4 февраля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия днем вторника, 4 февраля, обстреляла город Изюм в Харьковской области. Уже известно о первых жертвах и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

По данным Синегубова, россияне оккупанты применили баллистическую ракету.

По состоянию на 12:10 известно о четырех погибших.

Также известно минимум о 20 раненых, пять из них - госпитализированы в медицинское учреждение. На месте работают все экстренные службы.

"Враг ударил по центральной части города. Количество пострадавших увеличилось до 20 человек", - сообщил Синегубов.

Обновлено в 12:25.

Синегубов уточнил, что в результате обстрела один человек находится под завалами. Сейчас продолжается ликвидация последствий.

"Частично разрушены административные здания, поврежден жилой пятиэтажный дом. Работают спасатели, экстренная медицинская помощь, кинологическая служба", - написал он.

Обновлено в 12:50.

По состоянию на 12:50 известно, что в Изюме госпитализировали 24 человека. Среди них - девочка 15 лет, она получила осколочное ранение, состояние - среднее.

Еще три человека - в операционной, медики оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, ранее Синегубов сообщал о том, что в Харьковской области города Изюм и Балаклея готовят к круговой обороне. Там продолжается строительство фортификационных сооружений и это запланированные мероприятия.

Ночная атака по территории Украины

Сегодня ночью российская армия запустила по территории Украины ударные дроны. Сигнал воздушной тревоги объявлялся в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областей, а также в части Черкасской области. Во время атаки дронов в Киеве во время атаки дронов раздавались взрывы.

Кроме этого российская армия атаковала Черкасскую область, там зафиксировано попадание в предприятия.

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