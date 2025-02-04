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В Киеве прогремели взрывы: ПВО сбивает вражеские дроны

Вторник 04 февраля 2025 05:15
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В Киеве прогремели взрывы: ПВО сбивает вражеские дроны Фото: БпЛА зафиксированы не только в Киеве (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 4 февраля, в Киеве второй раз с начала суток объявили тревогу. После сигнала в столице раздались взрывы, поскольку ПВО сбивает вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КГВА Тимура Ткаченко.

"В воздушном пространстве Киева вражеские БпЛА. Работает ПВО. Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах", - говорится в сообщении в 05:08.

Отметим, что около часа назад в Воздушных силах ВСУ информировали, что в Васильковском районе Киевской области зафиксирован БПЛА, который постоянно менял курс.

Кроме того, во время первой тревоги военные предупреждали, что в 01:06 в направлении Киева летели БgЛА с северного и восточного направлений.

Обновлено в 06:05

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:15 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областей, а также в части Черкасского региона. В частности, по последнему сообщению ПС, около часа назад вражеские БпЛА фиксировали в Черниговской и Полтавской областях.

В Киеве прогремели взрывы: ПВО сбивает вражеские дроны

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