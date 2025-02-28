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Зеленский поговорил с Макроном и Рютте после встречи с Трампом, - FT

Вашингтон, Пятница 28 февраля 2025 22:38
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Зеленский поговорил с Макроном и Рютте после встречи с Трампом, - FT Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Информацию о переговорах Зеленского с Макроном и Рютте раскрыл FT неназванный член украинской делегации в Вашингтоне.

Такие переговоры прошли после перепалки между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Встреча Зеленского с Трампом

Напомним, сегодня, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский находился на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Во время общения с журналистами два лидера начали дискутировать по теме войны России против Украины.

В частности, Трамп разозлился и начал делать резкие заявления в адрес Зеленского. Президент США был, в частности, недоволен тем, что президент Украины не хочет соглашаться на прекращение огня без гарантий безопасности.

Встреча двух лидеров закончилась досрочно. Трамп после переговоров написал, что Зеленский якобы не готов к установлению мира с Россией.

На фоне такой перепалки президента Украины поддержал ряд европейских лидеров. Они пообещали, что Украину не оставят одну в ее обороне от российской агрессии.

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