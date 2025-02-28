Зеленский поговорил с Макроном и Рютте после встречи с Трампом, - FT
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Информацию о переговорах Зеленского с Макроном и Рютте раскрыл FT неназванный член украинской делегации в Вашингтоне.
Такие переговоры прошли после перепалки между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Встреча Зеленского с Трампом
Напомним, сегодня, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский находился на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Во время общения с журналистами два лидера начали дискутировать по теме войны России против Украины.
В частности, Трамп разозлился и начал делать резкие заявления в адрес Зеленского. Президент США был, в частности, недоволен тем, что президент Украины не хочет соглашаться на прекращение огня без гарантий безопасности.
Встреча двух лидеров закончилась досрочно. Трамп после переговоров написал, что Зеленский якобы не готов к установлению мира с Россией.
На фоне такой перепалки президента Украины поддержал ряд европейских лидеров. Они пообещали, что Украину не оставят одну в ее обороне от российской агрессии.
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