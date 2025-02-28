Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не готов к миру с участием США. Он также обвинил украинского президента в неуважении к Штатам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление Трампа.
Трамп отметил, что сегодня у него с Зеленским состоялась очень содержательная встреча в Белом доме.
"Мы узнали много такого, чего никогда нельзя было бы понять без разговора под таким огнем и давлением. невероятно, что выходит наружу благодаря эмоциям, и я определил для себя, что президент Зеленский не готов к миру, если Америка будет привлечена, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах", - сказал американский президент.
В то же время он подчеркнул, что ему не нужно преимущество, зато он хочет мира.
"Он (Зеленский, - ред.) проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру", - добавил Трамп.
Визит Зеленского в США
Напомним, что сегодня, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США.
Глава государства уже провел встречу с американскими сенаторами и с президентом США Дональдом Трампом.
Во время общения с журналистами между Зеленским и Трампом возникла ссора, которая касалась войны в Украине.
Глава украинского государства напомнил о том, что война в Украине не закончилась, ни при Бараке Обаме, ни при Дональде Трампе, ни при Джо Байдене. Это вызвало резкую реакцию у вице-президента США Джей ди Вэнса, а затем и у Трампа.
Подробнее о встрече Зеленского с Трампом - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.