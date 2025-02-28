Зеленський поговорив з Макроном і Рютте після зустрічі з Трампом, - FT

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном і генсеком НАТО Марком Рютте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Такі переговори відбулися після перепалки між Зеленським і президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Інформацію про переговори Зеленського з Макроном і Рютте розкрив FT неназваний член української делегації у Вашингтоні.

Зустріч Зеленського з Трампом

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого президент України Володимир Зеленський перебував на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Під час спілкування з журналістами два лідери почали дискутувати на тему війни Росії проти України.

Зокрема, Трамп розлютився і почав робити різкі заяви на адресу Зеленського. Президент США був, зокрема, незадоволений тим, що президент України не хоче погоджуватися на припинення вогню без гарантій безпеки.

Зустріч двох лідерів закінчилася достроково. Трамп після переговорів написав, що Зеленський нібито не готовий до встановлення миру з Росією.

На тлі такої перепалки президента України підтримала низка європейських лідерів. Вони пообіцяли, що Україну не залишать саму в її обороні від російської агресії.

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