Зеленський поговорив з лідерами Європи та НАТО: потрібен спільний щит ППО, рішення є
Президент України Володимир Зеленський у розмові з лідерами Європи і НАТО закликав створити спільний щит ППО. Дзвінок відбувся після атаки дронів на Польщу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.
Що обговорили
За словами Зеленського, у нього була розмова з прем'єром Польщі Дональдом Туском, прем'єром Британії Кіром Стармером, прем'єром Італії Джорджею Мелоні та генсеком НАТО Марком Рютте.
Насамперед лідери обговорили російські дрони, які були випущені по Україні і залетіли в повітряний простір Польщі. Зеленський звернув увагу, що інциденти з одним-двома безпілотниками були й раніше, але зараз дронів було значно більше.
Водночас нахабство РФ проявляється в тому, що БПЛА залітали в Польщу не тільки з території України, а й із Білорусі.
"Ми всі однаково розуміємо, що це зовсім інший рівень ескалації з боку Росії. Має бути відповідна реакція", - наголосив Зеленський.
Президент додав, що, за словами Туска, уламки дронів РФ, зокрема й "Шахедів", було знайдено у великій кількості міст і сіл. Українські військові з ночі передають усю інформацію польським колегам.
Пропозиції Зеленського
"Причин такої зухвалої поведінки Росії кілька, і всім вони абсолютно очевидні. Нам потрібно працювати над спільною системою протиповітряного захисту і створити ефективний повітряний щит над Європою. Україна давно це пропонує, є конкретні рішення", - зазначив Зеленський.
Він закликав разом реагувати на всі актуальні виклики та бути готовим до потенційних загроз для Європи в майбутньому.
Також, за словами президента, необхідно спільно збільшити фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів, які вже довели свою ефективність.
Глава української держави додав, що запропонував Польщі допомогу, навчання і досвід у знищенні російських дронів, зокрема "Шахедів". Із Туском уже є домовленості про співпрацю на рівні військових.
Також Зеленський уже у вечірньому зверненні звернув увагу, що Росія проводить кампанію дезінформації проти Польщі та України.
"Важливо, щоб усе ж таки була побудована сильна протидія - так, як потрібно. Україна пропонує скоординовано, продумано спільно захищати повітряний простір. Ми надали партнерам, як це зробити. Деталі зрозумілі, як не дати розширюватися війні і як зупинити російські кроки на ескалацію. Спільних сил для цього абсолютно достатньо", - уточнив він.
Атака дронів на Польщу
Нагадаємо, в ніч на 10 вересня 19 російських безпілотників атакували Польщу.
У Міноборони РФ після інциденту заявили про те, що цілі в Польщі атакувати нібито не планувалося.
При цьому радник керівника ОП Михайло Подоляк підкреслив, що такі атаки на Польщу - це свідома стратегія Росії.