ua en ru
Ср, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський поговорив з лідерами Європи та НАТО: потрібен спільний щит ППО, рішення є

Київ, Середа 10 вересня 2025 20:52
UA EN RU
Зеленський поговорив з лідерами Європи та НАТО: потрібен спільний щит ППО, рішення є Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський у розмові з лідерами Європи і НАТО закликав створити спільний щит ППО. Дзвінок відбувся після атаки дронів на Польщу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

Що обговорили

За словами Зеленського, у нього була розмова з прем'єром Польщі Дональдом Туском, прем'єром Британії Кіром Стармером, прем'єром Італії Джорджею Мелоні та генсеком НАТО Марком Рютте.

Насамперед лідери обговорили російські дрони, які були випущені по Україні і залетіли в повітряний простір Польщі. Зеленський звернув увагу, що інциденти з одним-двома безпілотниками були й раніше, але зараз дронів було значно більше.

Водночас нахабство РФ проявляється в тому, що БПЛА залітали в Польщу не тільки з території України, а й із Білорусі.

"Ми всі однаково розуміємо, що це зовсім інший рівень ескалації з боку Росії. Має бути відповідна реакція", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що, за словами Туска, уламки дронів РФ, зокрема й "Шахедів", було знайдено у великій кількості міст і сіл. Українські військові з ночі передають усю інформацію польським колегам.

Пропозиції Зеленського

"Причин такої зухвалої поведінки Росії кілька, і всім вони абсолютно очевидні. Нам потрібно працювати над спільною системою протиповітряного захисту і створити ефективний повітряний щит над Європою. Україна давно це пропонує, є конкретні рішення", - зазначив Зеленський.

Він закликав разом реагувати на всі актуальні виклики та бути готовим до потенційних загроз для Європи в майбутньому.

Також, за словами президента, необхідно спільно збільшити фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів, які вже довели свою ефективність.

Глава української держави додав, що запропонував Польщі допомогу, навчання і досвід у знищенні російських дронів, зокрема "Шахедів". Із Туском уже є домовленості про співпрацю на рівні військових.

Також Зеленський уже у вечірньому зверненні звернув увагу, що Росія проводить кампанію дезінформації проти Польщі та України.

"Важливо, щоб усе ж таки була побудована сильна протидія - так, як потрібно. Україна пропонує скоординовано, продумано спільно захищати повітряний простір. Ми надали партнерам, як це зробити. Деталі зрозумілі, як не дати розширюватися війні і як зупинити російські кроки на ескалацію. Спільних сил для цього абсолютно достатньо", - уточнив він.

Атака дронів на Польщу

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня 19 російських безпілотників атакували Польщу.

У Міноборони РФ після інциденту заявили про те, що цілі в Польщі атакувати нібито не планувалося.

При цьому радник керівника ОП Михайло Подоляк підкреслив, що такі атаки на Польщу - це свідома стратегія Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський НАТО Польща ППО Війна в Україні Дрони Атака дронів
Новини
Два топ-силовики Путіна отримали підозри за участь у розгоні Майдану
Два топ-силовики Путіна отримали підозри за участь у розгоні Майдану
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії