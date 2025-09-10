Зеленський поговорив з лідерами Європи та НАТО: потрібен спільний щит ППО, рішення є

Президент України Володимир Зеленський у розмові з лідерами Європи і НАТО закликав створити спільний щит ППО. Дзвінок відбувся після атаки дронів на Польщу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram .

Що обговорили

За словами Зеленського, у нього була розмова з прем'єром Польщі Дональдом Туском, прем'єром Британії Кіром Стармером, прем'єром Італії Джорджею Мелоні та генсеком НАТО Марком Рютте.

Насамперед лідери обговорили російські дрони, які були випущені по Україні і залетіли в повітряний простір Польщі. Зеленський звернув увагу, що інциденти з одним-двома безпілотниками були й раніше, але зараз дронів було значно більше.

Водночас нахабство РФ проявляється в тому, що БПЛА залітали в Польщу не тільки з території України, а й із Білорусі.

"Ми всі однаково розуміємо, що це зовсім інший рівень ескалації з боку Росії. Має бути відповідна реакція", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що, за словами Туска, уламки дронів РФ, зокрема й "Шахедів", було знайдено у великій кількості міст і сіл. Українські військові з ночі передають усю інформацію польським колегам.

Пропозиції Зеленського

"Причин такої зухвалої поведінки Росії кілька, і всім вони абсолютно очевидні. Нам потрібно працювати над спільною системою протиповітряного захисту і створити ефективний повітряний щит над Європою. Україна давно це пропонує, є конкретні рішення", - зазначив Зеленський.

Він закликав разом реагувати на всі актуальні виклики та бути готовим до потенційних загроз для Європи в майбутньому.

Також, за словами президента, необхідно спільно збільшити фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів, які вже довели свою ефективність.

Глава української держави додав, що запропонував Польщі допомогу, навчання і досвід у знищенні російських дронів, зокрема "Шахедів". Із Туском уже є домовленості про співпрацю на рівні військових.

Також Зеленський уже у вечірньому зверненні звернув увагу, що Росія проводить кампанію дезінформації проти Польщі та України.

"Важливо, щоб усе ж таки була побудована сильна протидія - так, як потрібно. Україна пропонує скоординовано, продумано спільно захищати повітряний простір. Ми надали партнерам, як це зробити. Деталі зрозумілі, як не дати розширюватися війні і як зупинити російські кроки на ескалацію. Спільних сил для цього абсолютно достатньо", - уточнив він.