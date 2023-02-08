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Зеленский поблагодарил Джонсона за поддержку: "Объединил других, когда это казалось невозможным"

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и бывший премьер Британии Борис Джонсон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Владимир Зеленский поблагодарил бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона за его поддержку в первые дни российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского перед британским парламентом.

"Лондон поддержал Киев с первого дня, начиная с первых секунд и минут войны... протянул руку помощи, когда мир еще не понял, как реагировать", - сказал он.

Зеленский поблагодарил Джонсона за то, что он заставил другие страны поддержать Украину: "Борис, ты объединил других, когда это казалось абсолютно невозможным. Спасибо".

Он также отметил, что депутаты "тогда продемонстрировали мужество и характер - сильный британский характер".

Украинский лидер добавил, что страны работали вместе на протяжении своей истории, чтобы "наслаждаться миром" и добавил: "Мы с вами и все человечество достигли одного результата - зло проиграло. Мы всегда будем противостоять злу - это лежит в основе наших и ваших традиций".

Зеленский сказал, что зло возвращается снова, но все же "мы знаем, что свобода победит, мы знаем, что Россия проиграет, и мы действительно знаем, что победа изменит мир, и это будут изменения, в которых мир давно нуждался".

По его словам, когда Украина выиграет войну, любой будущий агрессор и диктатор будет знать, с чем им придется столкнуться - "любой агрессор проиграет".

Напомним, что Зеленский прибыл с визитом в Британию. Президент уже Зеленский встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком и обсудил реализацию формулы мира, вступление Украины в ЕС и ряд других вопросов.

У него также запланирована встреча с королем страны Чарльзом ІІІ.

Все подробности визита президента читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийВеликобританияБорис Джонсон