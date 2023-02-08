Зеленский прилетел в Британию

Президент Украины Владимир Зеленский только что приземлился в британском аэропорту Станстед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Самолет Королевских Военно-воздушных сил с президентом только что приземлился в аэропорту Станстед.

Sky News сообщает, что Зеленский отправится на Даунинг-стрит для переговоров с премьер-министром Риши Сунаком, а затем выступит в парламенте в 13:00 (по украинскому времени в 15:00).

Также Букингемский дворец подтвердил, что король Чарльзом III проведет аудиенцию с Зеленским в королевской резиденции сегодня днем.

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Зеленский уже встретился с премьером Риши Сунаком в аэропорту.

Зеленский также прокомментировал свой визит.

"Великобритания одной из первых пришла на помощь Украине. И сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку и премьер-министра Риши Сунака за его лидерскую позицию", - написал президент в Instagram.

РБК-Украина сообщало, что Зеленский в Британии планирует встретиться с премьером страны Риши Сунаком, министром обороны Беном Уоллесом и украинскими военными. У него также запланирована встреча с британским королем Чарльзом ІІІ.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский посетит саммит глав государств и правительств ЕС, запланированный на 9 и 10 февраля в Брюсселе. The Guardian писало, что в ЕС возник конфликт из-за утечки информации о визите президента в Брюссель.

Добавим, ранее в МИДе объясняли, при каких условиях Зеленский может посетить другую страну во время войны.

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