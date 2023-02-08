Речь в парламенте и встреча с королем: все подробности визита Зеленского в Британию

Президент Владимир Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию. В ходе визита он встретится с британским премьером Риши Сунаком и королем Чарльзом III, а также выступит в парламенте страны-партнера.

Все что известно о поездке главы государства в Великобританию - читайте в материале РБК-Украина.

Обновлено 13:41. Зеленский прибыл на Даунинг-стрит

Ожидается, что там украинский президент проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Прибытие Зеленского в Британию

Отметим, что планы Владимира Зеленского посетить Великобританию не были известны заранее по причинам безопасности.

Но уже после приземления в британском аэропорту глава государства подтвердил свой визит в Лондон, о котором активно писали британские СМИ в этим утром.

"Великобритания одной из первых пришла на помощь Украине. И сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку и премьер-министра Риши Сунака за его лидерскую позицию", - написал Зеленский и опубликовал фото.

Фото: Зеленский прибыл в Великобританию (instagram.com/zelenskiy_official)

Отметим, что и британский премьер до этого опубликовал совместное фото с Владимиром Зеленским.

"Добро пожаловать в Великобританию, президент Владимир Зеленский", - написал Риши Сунак в сети.

Фото: британский премьер Риши Сунак встретил Владимира Зеленского (twitter.com/RishiSunak)

Отметим, что до прибытия самолета, на котором украинский президент прилетел аэропорт Станстед, опубликовал британский телеканал Sky News.

Какие планы у президента во время визита

По уже опубликованной информации СМИ и от официальных заявлений британских властей известно, что в планах Владимира Зеленского есть ряд встреч и не только. А именно:

глава государства отправится на Даунинг-стрит, где проведет встречу с британским премьером Риши Сунаком (который перед этим уже встретил его в аэропорту)

ожидается выступление Владимира Зеленского в парламенте Великобритании (ориентировочно глава государства начнет речь в 13:00 по местному времени, 15:00 по Киеву);

также британский король Чарльз III проведет сегодня аудиенцию с Владимиром Зеленским (это подтвердил Букингемский дворец, но время пока не известно).

у президента запланирована встреча и с украинскими военными, которые сейчас на учениях на территории Великобритании,

кроме того, глава государства встретится с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом и другими руководителями обороны и безопасности страны-партнера, чтобы обсудить детали расширения программы обучения украинских бойцов.

Новые санкции Британии против России, дальнобойное оружие и расширение учений ВСУ

Как предварительно анонсировали британские журналисты, премьер-министр Риши Сунак во время визита Владимира Зеленского в Лондон объявит о предоставлении Украине дальнобойного оружия и расширении программы подготовки украинских военных.

Так, за последние полгода в боевую готовность было приведено 10 000 украинских бойцов, а в этом году Лондон повысит квалификацию еще 20 000 украинских солдат.

В частности, речь идет о подготовке ВСУ к действиям на море и в воздухе - включая пилотов истребителей и морских пехотинцев.

The Guardian сообщало, что подготовка обеспечит пилотам возможность управлять современными истребителями, отвечающими стандартам НАТО.

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