Зеленский встретится с британским королем Чарльзом ІІІ

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с новым королем Великобритании Чарльзом ІІІ во время своего заграничного визита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Король сегодня проведет аудиенцию с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили в Букингемском дворце", - отмечает издание.

По данным СМИ, Зеленский сначала встретится с премьером Британии Риши Сунаком, а затем выступит в парламенте. После этого президент встретится с Чарльзом ІІІ в королевской резиденции в Лондоне.

Напомним, сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет с рабочим визитом в Великобританию.

Глава государства встретится с премьер-министром и главой Минобороны Британии, а также посетит украинских бойцов, проходящих обучение.

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