Зеленський підписав закон про верифікацію пенсій з пропозиціями президента

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раніше глава держави ветував цей проект закону

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про верифікацію пенсій та інших державних виплат зі своїми пропозиціями. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Згідно з пропозиціями глави держави, в абзаці першому підпункту 11 та в абзаці першому підпункту 12 пункту 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про верифікацію і моніторинг державних виплат" слова "абзац другий" замінюються словами "абзац третій".

Відзначимо, ця технічна правка в законі була необхідна для того, щоб зберегти надання Національному агентству з питань запобігання корупції безпосереднього автоматизованого доступу до держреєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент ухвалив цей закон з пропозиціями президента 3 грудня. А 7 листопада Зеленський ветував законопроект №1231 про верифікацію пенсій та інших державних виплат.

Нагадаємо, заступник міністра фінансів Павло Ходаковський відзначав, що вето президента на закон "Про верифікацію і моніторинг державних виплат" (проект №1231) не ставить хрест на законопроекті.

Так, 17 жовтня народні депутати прийняли в другому читанні законопроект №1231, за нього проголосували 249 депутатів ВР. Даний проект закону Рада прийняла за основу 20 вересня. Тоді його підтримали 254 нардепа.