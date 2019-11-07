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Зеленський ветував закон про верифікацію пенсій і субсидій

Новини » Політика     07.11.2019 - 15:21
Зеленський ветував закон про верифікацію пенсій і субсидій
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом також передбачалася верифікація пільг та соцстипендій

Президент України Володимир Зеленський ветував законопроект №1231 про верифікацію пенсій та інших державних виплат. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Зеленський ветував закон про верифікацію пенсій і субсидійТак, останній етап проходження документа - 7 листопада повернутий із пропозиціями президента, готується на розгляд з вето глави держави.

Підкреслимо, на даний момент текст пропозицій Зеленського до закону відсутній.

Законопроектом, зокрема, пропонувалося ввести верифікацію державних виплат - пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій (крім академічних), інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування. Верифікацію таких виплат пропонувалося здійснювати в інформаційно-аналітичній платформі.

Нагадаємо, 23 жовтня проект закону був переданий на підпис Зеленському. До цього його підписав глава парламенту Дмитро Разумков.

Як писало РБК-Україна раніше, 17 жовтня народні депутати прийняли в другому читанні законопроект №1231 про верифікацію пенсій та інших державних виплат, за нього проголосували 249 депутатів ВР. Даний проект закону Рада схвалила за основу 20 вересня. Тоді його підтримали 254 парламентарія.

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