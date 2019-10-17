Рада схвалила верифікацію пенсій і субсидій

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Також передбачається верифікація пільг і соцстипендій

Народні депутати прийняли в другому читанні законопроект №1231 про верифікацію пенсій та інших державних виплат, передає кореспондент РБК-Україна.

За документ у другому читанні проголосували 249 депутатів ВР.

Суть закону

Законопроектом, зокрема, вводиться верифікація державних виплат - пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій (крім академічних), інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Верифікація держвиплат визначається як комплекс заходів щодо збору та перевірки достовірності інформації для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат.

"Верифікація державних виплат буде здійснюватися в інформаційно-аналітичній платформі (автоматизованій системі накопичення, обробки, аналізу інформації, отриманої від суб'єктів надання інформації) шляхом застосування комплексу заходів щодо збору, проведення аналізу і порівнянню параметрів інформації, а також виявлення невідповідності даних в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних", - зазначалося у пояснювальній записці.

Зауваження Головного юридичного управління

У законопроекті відсутні обсяги дискреції щодо переліку чи видів інформації, яка буде надаватися та акумулюватися в згаданій вище інформаційно-аналітичній платформі.

"Зважаючи на те, що повноваження органу на безоплатне отримання інформації, що містить персональні дані та інформацію з обмеженим доступом, є дискреційними, необхідно, щоб відповідні повноваження узгоджувалися з конституційним принципом верховенства права, зокрема, такими його елементами, як юридична визначеність та заборона свавілля", - наголошують в управлінні.

Також підкреслюється, що у даному проекті процесам верифікації та моніторингу держвиплат та отриманим від них результатам (економія коштів державного бюджету, відновлення справедливості у встановлені розмірів державних виплат, формування статистичної інформації тощо) надається перевага над реалізацією та захистом права фізичної особи на приватне та сімейне життя.

"Відповідні положення законопроекту суперечать вимогам Конституції України та правовим позиціям Конституційного суду України, не відповідають міжнародним актам, не узгоджуються із актами такої ж юридичної сили, не враховують практику Європейського суду з прав людини", - вказано у висновку управління.

Нагадаємо, комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроект №1231 про верифікацію та моніторинг державних виплат, зокрема пенсій і державних субсидій.

Як писало РБК-Україна раніше, 20 вересня народні депутати підтримали за основу в першому читанні законопроект №1231 про верифікацію пенсій та інших державних виплат, за проект проголосували 254 парламентарія.

До цього комітет ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував народним депутатам прийняти цей закон за основу.

Додамо також, у проекті державного бюджету на 2020 рік передбачене підвищення пенсій на 8%.