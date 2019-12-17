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У Раді анонсували доопрацювання Виборчого кодексу у 2020

Новини » Політика     17.12.2019 - 18:09
У Раді анонсували доопрацювання Виборчого кодексу у 2020
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Робоча група з доопрацювання кодексу планує зібратися у лютому наступного року

У Верховній раді України анонсували доопрацювання Виборчого кодексу у лютому 2020 року. Про це повідомляє інформаційне управління Ради.

Так, за словами замглави комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Аліни Загоруйко, підготовча група з розгляду Виборчого кодексу з пропозиціями президента Володимира Зеленського напрацювала "консенсусну версію, яка знайшла підтримку в усіх фракціях Верховної ради".

"Під час обговорення законопроекту народні депутати зазначили, що відбулася дуже конструктивна робота над законопроектом і "даний Виборчий кодекс не є ідеальним, у ньому є речі, які треба виправляти", однак більшість питань були обговорені і враховані. У рамках робочої групи було досягнуто домовленості зібратися у лютому 2020 року, можливо, у ширшому складі, і доопрацювати даний Кодекс, аби він став кращим і ефективнішим", - вказано у повідомленні Ради.

Нагадаємо, комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує ВР прийняти Виборчий кодекс з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

Як писало РБК-Україна раніше, підкомітет з питань виборів завершив підготовку Виборчого кодексу з урахуванням пропозицій глави держави.

Так, представник президента в ВР Руслан Стефанчук заявив, що парламент розгляне Виборчий кодекс на цьому пленарному тижні.

Додамо, на початку грудня нардепи відклали розгляд Виборчого кодексу з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

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