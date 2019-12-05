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Виборчий кодекс продовжать допрацьовувати протягом наступного року

Новини » Політика     05.12.2019 - 11:41
Виборчий кодекс продовжать допрацьовувати протягом наступного року
Фото: Олександр Качура (з відкритих джерел)

Раніше Рада відклала розгляд кодексу

Виборчий кодекс продовжать допрацьовувати протягом наступного року. Про це повідомив заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна

За його словами, після того, як Верховна рада підтримає 17 пропозицій президента щодо нового виборчого кодексу за відкритими списками, депутати планують допрацьовувати протягом наступного року

"Він стає краще, але не стає ідеальним. Ідеальним ми його зробимо в наступному році.... Ми як народні депутати будемо допрацьовувати кодексу з початку нового року ті пункти, про які нам також сказала експертне середовище. Адже президент також зазначив, що цей перелік з 17 пунктів не є вичерпним. У виборчому кодексі багато інших колізій, які теж потрібно усунути і підчистити", - заявив Качура.

зокрема, доопрацюють розділ виборчого кодексу, що стосується місцевих виборів

"Там "чорт ногу зломить", в тому що виписано. Треба ще допрацьовувати цю книгу щодо місцевих виборів. ... Кодекс складається з декількох книг: загальні національні вибори, місцеві вибори. Навіть книги вони між собою не збалансовані. Ми хочемо, щоб виборчий кодекс в частині національних виборів працював з наступного року, а місцеві працювали через рік...", - додав Качура.

Нагадаємо, раніше Рада відклала розгляд Виборчого кодексу з пропозиціями президента Володимира Зеленського. При цьому спікер парламенту Дмитро Разумков не уточнив, коли відбудеться розгляд. Питання розгляду кодексу стояло першим у порядку денному.

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