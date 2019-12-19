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У Раді анонсували коригування форми нового виборчого бюлетеня

Новини » Політика     19.12.2019 - 16:04
У Раді анонсували коригування форми нового виборчого бюлетеня
Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У фракції "Слуга народу" прокоментували прийняття Виборчого кодексу з пропозиціями президента

Форма нового виборчого бюлетеня буде коригуватися. Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином нардеп прокоментував ухвалення Виборчого кодексу з пропозиціями президента.

"Біля кожної партії буде написана дев'ятка кандидатів, яка автоматично проходить. Або перший номер, це ми ще визначимо - форма бюлетеня ще буде коригуватися. Далі будуть перераховані через кому максимум 16 кандидатів по цьому територіальному округу, але їх може бути менше, це воля партії", - заявив Корнієнко.

За його словами, виборчий бюлетень з переліком партій може сягати півтора метрів.

"(У бюлетені, - ред.) є місце для галочки за партію. ​​А знизу цього бюлетеня, який може бути і півтора метра, є віконце для вписування номера кандидата. Тобто, виборець спочатку ставить галочку за партію, потім, якщо він дістався до низу бюлетеня, він впише номер кандидата", - додав нардеп.

Нагадаємо, сьогодні Рада прийняла Виборчий кодекс з пропозиціями глави держави Володимира Зеленського, за нього проголосували 330 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, в Раді анонсували доопрацювання Виборчого кодексу в лютому 2020 року.

Додамо також, глава ВР Дмитро Разумков заявив, що у Виборчому кодексі пропишуть посилення гендерної рівності в Раді.

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