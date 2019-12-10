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У Виборчому кодексі відображене посилення гендерної рівності у Раді, - Разумков

Новини » Політика     10.12.2019 - 13:08
У Виборчому кодексі відображене посилення гендерної рівності у Раді, - Разумков
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Разумкова, Рада зробила стрімкий ривок стосовно забезпечення гендерної рівності серед нардепів

Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що у Виборчому кодексі пропишуть посилення гендерної рівності у Раді. Про це він сказав у ході третього Українського жіночого конгресу, передає прес-служба ВР.

Спікер парламенту заявив, що Рада 9 скликання уже зробила стрімкий ривок стосовно забезпечення гендерної рівності серед народних депутатів.

"У минулому скликанні було лише 12% жінок. Зараз ми бачимо дзеркальну цифру - 21%. Це серйозний показник, але впевнений, що загалом у політиці жінок ще більше… Близько 20% комітетів наразі очолюють жінки, і ми бачимо пряму кореляцію із загальною кількістю колег-депутаток", - зазначив Разумков.

Він додав, що парламент намагається забезпечувати рівні можливості для жінок та чоловіків.

"Голова парламенту також зазначив, що тенденції до посилення гендерної рівності будуть відображені у Виборчому кодексі, який було направлено президентом на доопрацювання. За його словами, є також низка інших законодавчих актів, в яких необхідно закріпити позицію рівного представництва", - сказано у повідомленні.

Спікер Ради наголосив, що необхідно "прийти принаймні до показника "40 на 60" у співвідношенні чоловіків та жінок у ВР.

Нагадаємо, у ВР створять робочу групу, щоб привести у відповідність пропозиції президента і кінцевий текст Виборчого кодексу. Так, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив, що можлива дата розгляду кодексу - 17 грудня.

Як писало РБК-Україна, парламент відклав розгляд Виборчого кодексу.

Так, замголови парламентського комітету з питань організації державної влади Олександр Качура розповів, що новий Виборчий кодекс з зауваженнями президента буде прийнятий до кінця 2019 року.

Також РБК-Україна писало, що з виборчого кодексу видалена можливість зняття кандидатів з виборів листом СБУ, про що раніше просили в Офісі президента. Тепер такі рішення ухвалюватиме суд.

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