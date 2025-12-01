ua en ru
Зеленский после встречи с Макроном: война должна завершиться как можно быстрее

Понедельник 01 декабря 2025 16:18
Зеленский после встречи с Макроном: война должна завершиться как можно быстрее Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Украине необходим надежный мир с Россией. Войну нужно завершить как можно быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По словам главы украинского государства, его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже продлилась несколько часов. Больше всего внимания лидеры уделили переговорам ради завершения войны и гарантиям безопасности.

"Мир должен стать действительно надежным. Война должна закончиться как можно быстрее. От активности каждого лидера сейчас многое зависит. Будем сегодня говорить с другими лидерами также", - отметил Зеленский.

Переговоры по мирному плану США

Напомним, украинские чиновники последние дни активно обсуждали мирный план США с представителями администрации президента Дональда Трампа.

Изначально мирный план содержал пункты, которые были для Украины неприемлемыми. Один из них предусматривал полный вывод украинских защитников из Донецкой и Луганской областей и передача их под контроль России.

Также мирный план в первоначальном виде лишал любую возможность для будущего членства Украины в НАТО - она должна была бы закрепить нейтральный статус.

Но после встречи между украинскими и американскими чиновниками в Женеве мирный план был изменен. По информации источников РБК-Украина, теперь там нет ограничения численности ВСУ и не только.

Американскую инициативу все еще продолжают обсуждать. На этой неделе спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетит Москву, чтобы представить документ российскому диктатору Владимиру Путину.

