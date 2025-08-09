Зеленский после разговора с Макроном: россиянам нельзя позволить обмануть еще раз

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили дипломатическую ситуацию и договорились работать максимально эффективно ради реального завершения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента.

"Действительно важно, чтобы россиянам не удалось обмануть никого еще раз. Нам всем нужны настоящее окончание войны и надежные основы безопасности для Украины и других европейских наций", - подытожил он.

По его словам, Украина, Франция и все партнеры готовы работать максимально продуктивно ради реального мира.

"Говорил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Благодарен за поддержку. Обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации", - отметил Зеленский.

Путин уже пытался обмануть весь мир

Напомним, что американский президент Дональд Трамп еще до начала своего президентства надеялся на скорое завершение войны в Украине, однако уже этим летом он понял, что одним разговором завершить войну не получится.

Как сообщают СМИ, с каждым днем без продвижения к миру в Украине со стороны Москвы, Трамп становится все больше раздражен.

Заметим, ранее мы уже писали, что этой весной Трампа все же смогли убедить, что Путин "водит его за нос". Более того, после нескольких активных обстрелов Украины президент США даже заявил, что российский диктатор Владимир Путин - сошел с ума.

Президент Франции Эммануэль Макрон также отметил, что, по его мнению, его американский коллега Трамп понял, что российский диктатор Владимир Путин обманывал его.

Стоит заметить, что своей ложью Путин сорвал первый этап переговоров между Украиной и Россией в Турции.

В ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин отверг совместное предложение Украины, ЕС и США по установлению 30-дневного перемирия в Украине. Вместо этого российский диктатор предложил встретиться с Украиной в Турции.

Украина и ее партнеры совместно с американским лидером Дональдом Трампом поддержали данное предложение, а украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Путиным в Турции.

Однако, как и ожидалось Путин проигнорировал встречу с Зеленским, а взамен направил в Стамбул чиновников низкого уровня.

Срыв "нормандских договоренностей"

Стоит заметить, что первый международный нормандский формат был создан в июне 2014 года по инициативе Франции после российской оккупации Крыма и начала боевых действий на Донбассе. Тогдашний президент Франсуа Олланд при поддержке канцлера Ангелы Меркель пригласил президентов России и Украины на встречу в Нормандии, что стало началом формата.

Следующие встречи проходили в Милане (октябрь 2014), Минске (февраль 2015), Париже (октябрь 2015), Берлине (2016) и Париже (декабрь 2019). На этих саммитах обсуждали закон об особом статусе Донбасса, минские соглашения, отвод тяжелой артиллерии и формулу Штайнмайера, однако Россия саботировала реализацию договоренностей.

После 2019 года Украина неоднократно инициировала проведение новых встреч, но Россия блокировала такие инициативы и отказывалась от прямого диалога с Украиной. А уже в 2022 году Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину.