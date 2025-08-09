ua en ru
Зеленський після розмови з Макроном: росіянам не можна дозволити обдурити ще раз

Україна, Субота 09 серпня 2025 15:55
Зеленський після розмови з Макроном: росіянам не можна дозволити обдурити ще раз Фото: український президент Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент України Володимир Зеленський поговорив з лідером Франції Емманюелем Макроном. Сторони обговорили дипломатичну ситуацію та домовилися працювати максимально ефективно заради реального завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента.

"Говорив із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Вдячний за підтримку. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації", - зауважив Зеленський.

За його словами, Україна, Франція та всі партнери готові працювати максимально продуктивно заради реального миру.

"Дійсно важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз. Нам усім потрібні справжнє закінчення війни та надійні основи безпеки для України й інших європейських націй", - підсумував він.

Путін вже намагався обдурити весь світ

Нагадаємо, що американський президент Дональд Трамп ще до початку свого президентства сподівався на швидке завершення війни в Україні, однак вже цього літа він зрозумів, що однією розмовою завершити війну не вийде.

Як повідомляють ЗМІ, з кожним днем без просування до миру в Україні з боку Москви, Трамп стає дедалі більше роздратований.

Зауважимо, раніше ми вже писали, що цієї весни Трампа все ж змогли переконати, що Путін "водить його за ніс". Ба більше, після кількох активних обстрілів України президент США навіть заявив, що російський диктатор Володимир Путін - збожеволів.

Президент Франції Еммануель Макрон також зауважив, що, на його думку, його американський колега Трамп зрозумів, що російський диктатор Володимир Путін обманював його.

Варто зауважити, що своєю брехнею Путін зірвав перший етап переговорів між Україною та Росією в Туреччині.

В ніч на 11 травня російський диктатор Володимир Путін відкинув спільну пропозицію України, ЄС та США щодо встановлення 30-денного перемир'я в Україні. Натомість російський диктатор запропонував зустрітись з Україною в Туреччині.

Україна та її партнери спільно з американським лідером Дональдом Трампом підтримали дану пропозицію, а український президент Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітись з Путіним в Туреччині.

Однак, як і очікувалось Путін проігнорував зустріч з Зеленським, а натомість направив до Стамбула чиновників низького рівня.

Зрив "нормандських домовленостей"

Варто зауважити, що перший міжнародний нормандський формат було створено в червні 2014 року за ініціативи Франції після російської окупації Криму та початку бойових дій на Донбасі. Тодішній президент Франсуа Олланд за підтримки канцлерки Ангели Меркель запросив президентів Росії та України на зустріч у Нормандії, що стало початком формату.

Наступні зустрічі відбувалися у Мілані (жовтень 2014), Мінську (лютий 2015), Парижі (жовтень 2015), Берліні (2016) та Парижі (грудень 2019). На цих самітах обговорювали закон про особливий статус Донбасу, мінські угоди, відведення важкої артилерії та формулу Штайнмаєра, однак Росія саботувала реалізацію домовленостей.

Після 2019 року Україна неодноразово ініціювала проведення нових зустрічей, але Росія блокувала такі ініціативи і відмовлялася від прямого діалогу з Україною. А вже в 2022 році Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Франція Російська Федерація Війна Росії проти України
Новини
