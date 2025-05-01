Трампа смогли убедить, что Путин "водит его за нос", - Politico

Похороны папы Франциска в Риме собрали мировых лидеров и стали редким поводом для осторожного оптимизма в отношении будущего мирных переговоров по Украине. Однако путь вперед обещает быть крайне сложным.

Об этом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Важным моментом стало короткое общение Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на полях церемонии - первая их встреча с момента провальной беседы в Овальном кабинете. Этот разговор, по мнению европейских союзников Украины, ознаменовал сдвиг в настроениях.

Трамп против Путина

После 15-минутной встречи Трамп опубликовал в Truth Social резкое сообщение в адрес Владимира Путина: "Владимир, СТОП! Позже он добавил: "Может, он и не хочет останавливать войну, просто тянет время".

Кир Стармер и Эмманюэль Макрон в течение нескольких месяцев пытались убедить Трампа ослабить давление на Зеленского и сосредоточиться на Путине, утверждая, что российский лидер "водит его за нос".

Публичное недовольство Путиным со стороны Трампа стало предметом негласного одобрения среди дипломатов в Лондоне и Париже. Их усилия, похоже, начинают приносить плоды.

Зеленский повлиял на Трампа

По словам одного из бывших британских послов, Зеленскому "удалось повлиять на мышление Трампа" в Риме. Великобритания и Франция на протяжении всего времени подчеркивали, что Путин "неуважительно относится к Трампу, постоянно нарушая объявленное им же перемирие".

Отмечается, что Трамп болезненно реагирует на гибель людей - это может быть его слабым местом, на которое воздействуют союзники Украины. Однако теперь Лондон и Париж с тревогой ожидают, удастся ли удержать президента США на более жесткой линии в отношении Кремля.

Согласованное давление Лондона и Парижа

Поворот в позиции США стал возможен благодаря скоординированным действиям Стармера и Макрона, которые использовали свои каналы связи с Белым домом для передачи четкого сигнала: Путину нельзя доверять.

Глава британского МИД Дэвид Ламми сообщил, что в этом году говорил с госсекретарем США Марко Рубио уже 13 раз. Стармер и Трамп общались почти столь же часто. За кулисами ключевыми фигурами в британской команде стали советник по нацбезопасности Джонатан Пауэлл и министр обороны Джон Хили, при поддержке американского посла Марка Бернетта.

Французский чиновник добавил: "На данный момент Трамп понял, что Путину доверять нельзя. Это то, что Макрон постоянно пытается донести до него. Такая у нас сейчас стратегия".

Стивен Пайфер из вашингтонского института Brookings отметил, что у Трамп раньше не обращал внимание на игнорирование запросов США со стороны Путина, но его последние заявления "показывают, что он чувствует, что его водят за нос".

Перелом или иллюзия

Хотя минувшая неделя может показаться дипломатическим успехом для Великобритании и Франции, он крайне непрочен. Орисия Луцевич из Chatham House предостерегает: встреча в Ватикане произвела "однодневный эффект", но нужны реальные политические шаги, а не только заявления в соцсетях.

История подхода США к переговорам показывает, насколько бессильными могут быть попытки Европы. Недавний пример - отказ Рубио участвовать в саммите в Лондоне и заявления Трампа о необходимости уступки Крыма.

Бывший посол заявил: "Мы должны решить, встанем ли на сторону плохой сделки Трампа или поддержим европейских союзников". Пока что Стармер избегает прямого ответа, а британское правительство повторяет: условия перемирия могут быть определены только в результате переговоров с Украиной.

Недоверие к Путину и дипломатический тупик

Путин пока не дал конкретного ответа на инициативы со стороны Украины и США. Его объявление о трехдневном перемирии к 9 мая вызвало недоверие в Киеве и среди западных союзников. В тот же день в знак солидарности с Украиной во Львове может пройти встреча глав МИД ЕС, возможно при участии Дэвида Ламми.

С каждым днем без продвижения со стороны Москвы Трамп все больше раздражен тем, что не может добиться сделки в обещанные первые 100 дней президентства, не говоря уже о первых 24 часах.

"Теперь главный вопрос в том, готов ли он изменить курс и занять более жесткую позицию по отношению к России, или просто обвинит обе стороны и отступит", - заключил Пайфер.

Пока Трамп окончательно не откажется от попыток, Великобритания, похоже, готова продолжать давать ему шанс.