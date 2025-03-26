Зеленский после переговоров с Макроном: истребителей Mirage будет больше

Украина получит от Франции больше истребителей Mirage. Такая авиация уже помогает защищать украинское небо.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Мы проговорили, что будем увеличивать количество Mirage", - добавил президент.

Он отметил, что французские истребители помогают в первую очередь защищаться от "Шахедов" и других ударных дронов, которые запускают россияне.

Зеленский поблагодарил Макрона за предоставленные истребители Mirage. По словам украинского президента, они уже стали частью воздушного щита Украины.

Mirage для Украины

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал предоставить Украине истребители Mirage 2000 еще в прошлом году. Изначально планировалось, что поставки начнутся в конце 2024 года.

В итоге о доставке первых истребителей в Украину стало известно 6 февраля этого года. Об этом сообщал министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

7 марта Воздушные силы ВСУ сообщили, что Mirage впервые были задействованы для защиты украинского неба от российских ракет и беспилотников.

Детально о французских истребителях, которые получила Украина, - в материале РБК-Украина.

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