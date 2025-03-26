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Зеленский после переговоров с Макроном: истребителей Mirage будет больше

Париж, Среда 26 марта 2025 21:15
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Зеленский после переговоров с Макроном: истребителей Mirage будет больше Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина получит от Франции больше истребителей Mirage. Такая авиация уже помогает защищать украинское небо.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский поблагодарил Макрона за предоставленные истребители Mirage. По словам украинского президента, они уже стали частью воздушного щита Украины.

Он отметил, что французские истребители помогают в первую очередь защищаться от "Шахедов" и других ударных дронов, которые запускают россияне.

"Мы проговорили, что будем увеличивать количество Mirage", - добавил президент.

Mirage для Украины

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал предоставить Украине истребители Mirage 2000 еще в прошлом году. Изначально планировалось, что поставки начнутся в конце 2024 года.

В итоге о доставке первых истребителей в Украину стало известно 6 февраля этого года. Об этом сообщал министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

7 марта Воздушные силы ВСУ сообщили, что Mirage впервые были задействованы для защиты украинского неба от российских ракет и беспилотников.

Детально о французских истребителях, которые получила Украина, - в материале РБК-Украина.

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