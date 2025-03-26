Зеленський після переговорів з Макроном: винищувачів Mirage буде більше

Україна отримає від Франції більше винищувачів Mirage. Така авіація вже допомагає захищати українське небо.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Ми проговорили, що будемо збільшувати кількість Mirage", - додав президент.

Він зазначив, що французькі винищувачі допомагають насамперед захищатися від "Шахедів" та інших ударних дронів, які запускають росіяни.

Зеленський подякував Макрону за надані винищувачі Mirage. За словами українського президента, вони вже стали частиною повітряного щита України.

Mirage для України

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв надати Україні винищувачі Mirage 2000 ще минулого року. Спочатку планувалося, що поставки почнуться наприкінці 2024 року.

У підсумку про доставку перших винищувачів в Україну стало відомо 6 лютого цього року. Про це повідомляв міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

7 березня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Mirage вперше були задіяні для захисту українського неба від російських ракет і безпілотників.

Детально про французькі винищувачі, які отримала Україна, - у матеріалі РБК-Україна.

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